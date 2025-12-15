Відомі компанії підтримують запровадження "податку на OLX": що вони пропонують

В Україні пропонують встановити податкову пільгу для продажів до 2 000 євро на рік через цифрові платформи без оподаткування. Українські сервіси, що об’єднують самозайнятих водіїв та кур’єрів, висловили підтримку ініціативі.

Хто підтримує "податок на OLX"?

Сервіси Uklon, Bolt, Uber та Glovo підтримали урядові законопроєкти №14025 та №14026, пише 24 Канал з посиланням на "Економічну правду".

У спільній заяві зауважили, що це рішення допоможе проводити прозоре та справедливе регулювання доходів.

Це рішення є важливим кроком до гармонізації податкового регулювання в Україні. Воно сприятиме підвищенню прозорості економіки, створенню рівних умов конкуренції та посиленню довіри між державою, бізнесом і громадянами,

– вказано в документі.

Відомо, що законопроєкти передбачають виняток для товарних операцій вартістю до 2 000 євро на рік. Транзакції в межах цього ліміту не оподатковуються, тому побутових продажів особистих речей між українцями це не стосуватиметься.

Що відомо про "податок на OLX"?