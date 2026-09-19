Нужно ли платить налог с продажи вещей на OLX

Значительная часть украинцев продает вещи через OLX. В каких случаях за такую реализацию нужно платить налог и почему можно получить штраф – рассказываем далее.

Когда нужно платить налог с продаж на OLX

Продажа старого телефона, ноутбука, одежды или других личных вещей через OLX сама по себе не означает, что человека оштрафуют или признают предпринимателем. ГНС объясняет, что продажа собственного подержанного имущества не является основанием для финансовой или административной ответственности. То есть ситуация, когда человек продал ненужный телефон или несколько вещей из собственного шкафа, отличается от систематической торговли товарами.

Налоговая обращает внимание именно на характер деятельности. Если продажи становятся регулярными, продолжаются в течение длительного времени и направлены на получение прибыли, это уже может свидетельствовать о предпринимательской деятельности. В таком случае необходимо официально оформить бизнес и уплачивать соответствующие налоги.

Отметим, что с 2027 года правила в отношении доходов через цифровые платформы должны измениться. Верховная Рада уже приняла соответствующий закон № 15111-д, однако по состоянию на сентябрь 2026 года документ еще не вступил в силу – его передали на подпись президенту.

Когда продажи могут вызвать вопросы у налоговой

Здесь все просто: если вы раз в несколько месяцев продаете вещи, которыми уже пользовались, это одна ситуация. А вот если человек регулярно выставляет десятки одинаковых новых товаров, покупает их дешевле, а затем перепродает дороже, это уже имеет признаки систематической торговли. Именно такой вид деятельности может заинтересовать налоговую.

ГНС в своих разъяснениях подчеркивает: если физическое лицо систематически продает товары в течение длительного времени с целью получения прибыли, оно должно зарегистрироваться как субъект хозяйствования и уплачивать налоги в соответствии с выбранной системой налогообложения.

Что сейчас с так называемым "налогом на OLX"

Помимо действующих правил, есть новые изменения, касающиеся цифровых платформ. Речь идет о законопроекте №15111-д, который Верховная Рада приняла в целом 9 июня 2026 года. Документ касается не только OLX, но и в целом доходов, которые украинцы получают через цифровые платформы. Сюда могут попасть маркетплейсы, сервисы такси, доставки, аренды жилья и другие онлайн-платформы.

В то же время говорить о том, что новый "налог на OLX" уже действует, пока рано. Согласно официальной информации Верховной Рады, 12 июня документ был направлен на подпись президенту, а действующего закона на данный момент еще нет.

После принятия в Верховной Раде модель налогообложения доходов через цифровые платформы была изменена по сравнению с первоначальным правительственным вариантом. Минфин сообщал, что для таких доходов предусмотрен единый налоговый платеж в размере 10% НДФЛ. Его должен уплачивать оператор цифровой платформы в качестве налогового агента.

При этом дополнительный военный сбор с таких доходов не удерживается. Для сравнения: по действующей общей системе доходы физических лиц облагаются налогом по ставке 18% НДФЛ и 5% военного сбора, то есть в общей сложности 23%.

Важно! Новые правила не означают, что каждый человек, продавший на OLX старый телефон или куртку, сразу должен будет самостоятельно перечислить государству 10% от полученных денег. Механизм должен работать через сами цифровые платформы, которые будут выполнять функции налоговых агентов.

Что будет с продажей личных вещей

Здесь важно не путать системную торговлю с продажей собственного имущества. Текущая позиция ГНС заключается в том, что продажа личных подержанных вещей не является основанием для штрафа за нарушение налогового законодательства. Поэтому если человек продает свой старый ноутбук, телефон, одежду или мебель, это не означает автоматически, что он ведет бизнес.

Зато регулярная продажа товаров с целью получения дохода – это уже другая ситуация. Если человек фактически превратил страницу на маркетплейсе в магазин, налоговая может потребовать оформления такой деятельности в соответствии с законодательством.

К слову, если президент все-таки подпишет этот законопроект, то базовая налоговая ставка составит 10%. Но налог будет начисляться только в том случае, если один человек более 30 раз продал товар на платформе.