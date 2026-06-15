Кого касаются новые правила и каков размер налога?
На самом деле новые правила касаются не всех украинцев, которые продают вещи в интернете. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала адвокат АФ PRAGNUM Алена Мичурина.
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По словам эксперта, закон в первую очередь касается граждан, получающих доход через онлайн-платформы.
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- продавцы товаров на маркетплейсах и сервисах объявлений;
- лица, сдающие в аренду жилье;
- владельцы, сдающие в аренду автомобили;
- пользователи, предоставляющие различные услуги через цифровые платформы.
Базовая ставка составит 10% от дохода: 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. В то же время закон предусматривает важное исключение для обычных граждан, которые лишь изредка продают свои вещи.
Налог не будет применяться, если в течение года человек совершил не более 30 продаж и получил доход не более эквивалента 2 000 евро.
Как государство узнает о продажах?
Одной из главных нововведений станет новая роль цифровых платформ. Именно они будут собирать информацию о пользователях, их доходах и операциях, а также передавать эти данные в Государственную налоговую службу.
Кроме того, именно платформы будут ответственны за удержание и перечисление налогов в бюджет… Если продавец распределит продажи между несколькими сервисами, чтобы остаться ниже установленных лимитов на каждом из них, налоговая служба сможет учесть совокупный доход и самостоятельно начислить налог,
– отмечает Алена Мичурина.
Что это означает для рынка подержанных вещей?
Наибольший интерес вызывает продажа подержанных товаров через OLX и другие сервисы объявлений.
По словам Алены Мичуриной, закон не делит товары на новые и подержанные. Решающим фактором является не тип вещи, а количество операций и полученный доход.
Новые правила направлены в первую очередь не на разовые продажи старого велосипеда или детской коляски, а на системную коммерческую деятельность через цифровые платформы. Государство получает инструмент для контроля таких доходов, а маркетплейсы – новую роль налоговых агентов. Для рядовых пользователей ключевыми остаются два ориентира: не более 30 продаж в год и доход до 2000 евро, которые позволяют избежать налогообложения,
– говорит эксперт.
Что бизнес думает о новом налоге?
- Такие крупные цифровые платформы, как Uklon, Bolt, Glovo и Uber, поддержали введение "налога на OLX", опубликовав открытое письмо, в котором объяснили, почему такой закон важен как для государства, так и для граждан и бизнеса.
- Идея налогообложения продаж через интернет-платформы обсуждается уже давно. Ранее налоговые органы не имели эффективных механизмов контроля частных онлайн-продавцов. Конечно, это приводило к потерям бюджета от неуплаты налогов.