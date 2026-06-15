Кого касаются новые правила и каков размер налога?

На самом деле новые правила касаются не всех украинцев, которые продают вещи в интернете. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала адвокат АФ PRAGNUM Алена Мичурина.

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По словам эксперта, закон в первую очередь касается граждан, получающих доход через онлайн-платформы.

К этой категории относятся:

продавцы товаров на маркетплейсах и сервисах объявлений;

лица, сдающие в аренду жилье;

владельцы, сдающие в аренду автомобили;

пользователи, предоставляющие различные услуги через цифровые платформы.

Алена Мичурина, старший юрист, адвокат АФ PRAGNUM Базовая ставка составит 10% от дохода: 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. В то же время закон предусматривает важное исключение для обычных граждан, которые лишь изредка продают свои вещи.

Налог не будет применяться, если в течение года человек совершил не более 30 продаж и получил доход не более эквивалента 2 000 евро.

Как государство узнает о продажах?

Одной из главных нововведений станет новая роль цифровых платформ. Именно они будут собирать информацию о пользователях, их доходах и операциях, а также передавать эти данные в Государственную налоговую службу.

Кроме того, именно платформы будут ответственны за удержание и перечисление налогов в бюджет… Если продавец распределит продажи между несколькими сервисами, чтобы остаться ниже установленных лимитов на каждом из них, налоговая служба сможет учесть совокупный доход и самостоятельно начислить налог,

– отмечает Алена Мичурина.

Что это означает для рынка подержанных вещей?

Наибольший интерес вызывает продажа подержанных товаров через OLX и другие сервисы объявлений.

По словам Алены Мичуриной, закон не делит товары на новые и подержанные. Решающим фактором является не тип вещи, а количество операций и полученный доход.

Новые правила направлены в первую очередь не на разовые продажи старого велосипеда или детской коляски, а на системную коммерческую деятельность через цифровые платформы. Государство получает инструмент для контроля таких доходов, а маркетплейсы – новую роль налоговых агентов. Для рядовых пользователей ключевыми остаются два ориентира: не более 30 продаж в год и доход до 2000 евро, которые позволяют избежать налогообложения,

– говорит эксперт.

Что бизнес думает о новом налоге?