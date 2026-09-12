Налоги для ФЛП без дохода в 2026 году: что нужно уплачивать сейчас

Если ФЛП в течение определенного периода не получал дохода, это не всегда означает полное отсутствие налоговых обязательств. Все зависит от системы налогообложения, ведь для одних предпринимателей часть платежей привязана к доходу, а для других является фиксированной.

Какие налоги уплачивают ФЛП, работающие по единому налогу, при отсутствии дохода

Для предпринимателей первой и второй групп единого налога отсутствие дохода не отменяет основных платежей, пишет Государственная налоговая служба Украины. В 2026 году они уплачивают единый налог, военный сбор и ЕСВ за себя.

Максимальная ставка единого налога для ФЛП 1-й группы в 2026 году составляет 332,80 гривны в месяц, а для 2-й группы – 1 729,40 гривны. В то же время конкретную ставку единого налога для 1 и 2 групп устанавливают местные власти, поэтому она может быть ниже максимальной.

Отдельно предприниматели 1 и 2 групп должны уплачивать военный сбор – 864,70 гривны в месяц. Его ставка в 2026 году составляет 10% от минимальной зарплаты, установленной на 1 января.

Еще один обязательный платеж – единый социальный взнос. Минимальный страховой взнос в 2026 году составляет 1 902,34 гривны в месяц, или 5 707,02 гривны за квартал. Для ФЛП, работающих по упрощенной системе, ЕСВ за себя является обязательным независимо от факта получения дохода, если у предпринимателя нет законных оснований для освобождения от уплаты.

Для третьей группы ситуация иная. Единый налог составляет 5% дохода или 3% для плательщиков НДС, а военный сбор – 1% дохода, поэтому при полном отсутствии дохода эти два платежа фактически не возникают. В то же время минимальный ЕСВ за себя для ФЛП 3-й группы в 2026 году составляет 1 902,34 гривны в месяц.

При этом существуют исключения в отношении ЕСВ. В частности, от уплаты взносов за себя могут быть освобождены ФЛП, получающие пенсию по возрасту или за выслугу лет, являющиеся лицами с инвалидностью и получающие пенсию или социальную помощь. Также ФЛП может не уплачивать ЕСВ за месяцы, за которые работодатель уже уплатил за него взнос не менее минимального страхового.

Что платит ФЛП на общей системе, если дохода не было

Для предпринимателя, работающего по общей системе, отсутствие дохода имеет существенное значение. Налог на доходы физических лиц и военный сбор рассчитываются на основе полученного предпринимательского дохода, поэтому если такого дохода нет, соответствующей базы для их начисления также нет. ГПСУ отмечает, что в 2026 году для общей системы ставка НДФЛ составляет 18%, а военного сбора – 5% от дохода.

Что касается ЕСВ, то ситуация для такого предпринимателя принципиально отличается от упрощенной системы. Если ФЛП на общей системе не получал дохода, он имеет право самостоятельно определить базу для начисления ЕСВ или не уплачивать взнос за соответствующий период. То есть при отсутствии предпринимательского дохода минимальный взнос для него не является безусловно обязательным.

Это означает, что предприниматель на общей системе без дохода обычно не уплачивает НДФЛ и военный сбор с предпринимательской деятельности, а ЕСВ может не уплачивать добровольно, если нет иного основания для его обязательной уплаты.

В то же время стоит помнить об отчетности. ГПСУ поясняет, что если ФЛП на общей системе не осуществлял деятельность, не получал предпринимательского дохода и не имеет других доходов из Украины или из-за рубежа, обязанность подавать декларацию об имущественном положении и доходах за такой период не возникает. Если же другие доходы были, декларацию подавать нужно.

Для ФЛП на едином налоге правила отчетности также зависят от группы. В частности, предприниматели 1 – 3 групп подают годовую декларацию независимо от того, получали ли они доход, хотя для ФЛП 3 группы при отсутствии доходов и объектов декларирования в течение соответствующих кварталов отдельная квартальная декларация не подается.

Таким образом, сам факт "нулевого" дохода не означает, что ФЛП автоматически освобождается от всех платежей. Прежде всего нужно определить группу и систему налогообложения, а уже потом проверить, какие именно налоги и взносы остаются обязательными.