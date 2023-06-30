Все же вернули: с августа для ФЛП начнут действовать новые налоги

Верховная Рада Украины поддержала законопроект №8401, предусматривающий возврат довоенных налогов для предпринимателей. С августа они начнут действовать по-новому.

Налоги для ФЛП вернули

Для предпринимателей отменяется налоговая льгота и возвращаются довоенные налоги, среди которых:

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Штрафы за работу без PPO в размере 100% – 150% от суммы приобретенного товара вернутся с 1 октября. Для прифронтовых территорий ничего не изменится.

Отмена льготы 2% для ФЛП 3 группы. Их переведут автоматически на ту группу и ставку, по которой они пришли на льготную (с 1 августа).

Вновь созданные субъекты хозяйствования, которые со дня государственной регистрации выбрали льготу 2%, автоматически будут считаться плательщиками единого налога третьей группы со ставкой 5%.

Также законопроект предусматривает:

"технический долг" (возникший с 1 апреля 2022 по 31 июля 2023) не будут учитывать при определении возможности плательщика продолжать пребывание на упрощенной системе;

сохранение права добровольной уплаты единого налога и ЕСВ для прифронтовых территорий (в том числе территорий возможных боевых действий).

Документ отменяет:

возможность для физических лиц – предпринимателей и юридических лиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода;

возможность для физических лиц – предпринимателей плательщиков единого налога I и II групп не уплачивать единый налог;

неприменение штрафных санкций нарушение налогового законодательства;

остановка хода сроков (представление налоговой отчетности, сроков получения налоговой информации контролирующими органами).

Какие налоги будут платить ФЛП до 1 августа

Законопроектом с 01 августа частично отменяется действующий мораторий на проведение проверок для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.

До 1 августа налоги для предпринимателей будут еще упрощенными, а следовательно: