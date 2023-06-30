Все же вернули: с августа для ФЛП начнут действовать новые налоги
30 июня 2023, 17:29Читати новину українською
Источник:Ярослав Железняк
Верховная Рада Украины поддержала законопроект №8401, предусматривающий возврат довоенных налогов для предпринимателей. С августа они начнут действовать по-новому.
Налоги для ФЛП вернули
Для предпринимателей отменяется налоговая льгота и возвращаются довоенные налоги, среди которых:
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- Штрафы за работу без PPO в размере 100% – 150% от суммы приобретенного товара вернутся с 1 октября. Для прифронтовых территорий ничего не изменится.
- Отмена льготы 2% для ФЛП 3 группы. Их переведут автоматически на ту группу и ставку, по которой они пришли на льготную (с 1 августа).
Также законопроект предусматривает:
- "технический долг" (возникший с 1 апреля 2022 по 31 июля 2023) не будут учитывать при определении возможности плательщика продолжать пребывание на упрощенной системе;
- сохранение права добровольной уплаты единого налога и ЕСВ для прифронтовых территорий (в том числе территорий возможных боевых действий).
Документ отменяет:
- возможность для физических лиц – предпринимателей и юридических лиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода;
- возможность для физических лиц – предпринимателей плательщиков единого налога I и II групп не уплачивать единый налог;
- неприменение штрафных санкций нарушение налогового законодательства;
- остановка хода сроков (представление налоговой отчетности, сроков получения налоговой информации контролирующими органами).
Какие налоги будут платить ФЛП до 1 августа
До 1 августа налоги для предпринимателей будут еще упрощенными, а следовательно:
- ФЛП 1: ЕСВ – 1 474 гривны; единый налог – 268,4 гривны;
- ФЛП 2: ЕСВ – 1 474 гривны; единый налог – 1340 гривен;
- ФЛП 3: ЕСВ – 1 474 гривны; единый налог – 5% от дохода или 3%, если дополнительно уплачивает НДС.