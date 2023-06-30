Все ж повернули: з серпня для ФОПів почнуть діяти нові податки
30 червня 2023, 17:29Читать новость на русском
Джерело:Ярослав Железняк
Верховна Рада України підтримала законопроєкт №8401, який передбачає повернення довоєнних податків для підприємців. З серпня вони почнуть діяти по новому.
Податки для ФОПів повернули
Для підприємців скасовується податкова пільга та повертаються довоєнні податки, серед яких:
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- Штрафи за роботу без PPO в розмірі 100% – 150% від суми придбаного товару повернуться з 1 жовтня. Для прифронтових територій нічого не зміниться.
- Скасування пільги 2% для ФОПів 3 групи. Їх переведуть автоматично на ту групу та ставку, з якої вони прийшли на пільгову (з 1 серпня).
Також законопроєкт передбачає:
- "технічний борг" (який виник із 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року) не враховуватимуть під час визначення можливості платника продовжувати перебування на спрощеній системі;
- збереження права добровільної сплати єдиного податку і ЄСВ для прифронтових територій (у тому числі територій можливих бойових дій).
Документ скасовує:
- можливість для фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу;
- можливість для фізичних осіб - підприємців платників єдиного податку І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок;
- незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства;
- зупинення перебігу строків (подання податкової звітності, строків отримання податкової інформації контролюючими органами).
Які податки платитимуть ФОП до 1 серпня
До 1 серпня податки для підприємців будуть ще спрощеними, а отже такими:
- ФОП 1: ЄСВ – 1 474 гривні; єдиний податок – 268,4 гривні;
- ФОП 2: ЄСВ – 1 474 гривні; єдиний податок – 1 340 гривень;
- ФОП 3: ЄСВ – 1 474 гривні; єдиний податок – 5% від доходу, або 3%, якщо додатково сплачує ПДВ.