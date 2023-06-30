Все ж повернули: з серпня для ФОПів почнуть діяти нові податки

30 червня 2023, 17:29
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Джерело:

Ярослав Железняк

Верховна Рада України підтримала законопроєкт №8401, який передбачає повернення довоєнних податків для підприємців. З серпня вони почнуть діяти по новому.

Податки для ФОПів повернули

Для підприємців скасовується податкова пільга та повертаються довоєнні податки, серед яких:

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  • Штрафи за роботу без PPO в розмірі 100% – 150% від суми придбаного товару повернуться з 1 жовтня. Для прифронтових територій нічого не зміниться.
  • Скасування пільги 2% для ФОПів 3 групи. Їх переведуть автоматично на ту групу та ставку, з якої вони прийшли на пільгову (з 1 серпня).
Зауважте! Новостворені суб’єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали пільгу 2%, автоматично вважатимуться платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою 5%.

Також законопроєкт передбачає:

  • "технічний борг" (який виник із 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року) не враховуватимуть під час визначення можливості платника продовжувати перебування на спрощеній системі;
  • збереження права добровільної сплати єдиного податку і ЄСВ для прифронтових територій (у тому числі територій можливих бойових дій).

Документ скасовує:

  • можливість для фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу;
  • можливість для фізичних осіб - підприємців платників єдиного податку І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок;
  • незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства;
  • зупинення перебігу строків (подання податкової звітності, строків отримання податкової інформації контролюючими органами).
Зверніть увагу! Законопроєктом з 01 серпня частково скасовується чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

Які податки платитимуть ФОП до 1 серпня

До 1 серпня податки для підприємців будуть ще спрощеними, а отже такими:

  • ФОП 1: ЄСВ – 1 474 гривні; єдиний податок – 268,4 гривні;
  • ФОП 2: ЄСВ – 1 474 гривні; єдиний податок – 1 340 гривень;
  • ФОП 3: ЄСВ – 1 474 гривні; єдиний податок – 5% від доходу, або 3%, якщо додатково сплачує ПДВ.
Автор: Тетяна Стельмах