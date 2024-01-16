Разгар отчетного периода: что должен сделать каждый ФЛП в январе, чтобы не иметь проблем

В начале года предпринимателям важно не только планировать будущее, но и правильно отчитаться за прошлый год. Есть несколько пунктов, которые просто обязательны для выполнения для всех ФЛПов.

Подача отчетов – дело нелегкое, поэтому часто можно что-то забыть или совершить ошибку. Бухгалтер Михаил Смокович в комментарии 24 Каналу рассказал, что должны сделать все ФЛПы в этом месяце.

Интересно Кибербезопасность и бизнес: что нужно знать каждому предпринимателю

Налоговая декларация за 2023 год

ФЛП 3 группы на упрощенной системе налогообложения должны подать декларации за 2023 год до 9 февраля 2024 года. Впрочем, с этим процессом советуют не затягивать, чтобы потом не делать все в авральном режиме.

Михаил Смокович Бухгалтер, эксперт по ведению ФЛПов Я всегда советую предпринимателям не откладывать отчетность в длинный ящик. Зачем добавлять себе стресс перед дедлайном, или вставать ночью, потому что днем система перегружена? Именно поэтому я рекомендую закрыть все вопросы с отчетностями еще в январе и спокойно вернуться к текущей работе.

ФЛП 1 и 2 групп могут подавать декларации до 29 февраля, но лучше сделать это еще в первый месяц года, отмечает эксперт.

Уплата Единого налога

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Фактически за IV квартал 2023 ФОПы 3 группы могут заплатить Единый налог (5% от доходов) до 19 февраля. Впрочем, откладывать платеж на столь долгий срок также не рекомендуется.

Предприниматели 1 и 2 группы по упрощенному налогообложению должны уплатить Единый налог за январь до 19 числа. Сумма платежей с 1 января 2024 составляет 302,80 гривны и 1420 гривен соответственно.

ФЛПы, осуществляющие международную деятельность, должны указывать доход в гривнах. Конвертацию нужно производить по курсу НБУ по дате поступления средств.

Кто может не платить Единый налог

С 1 августа 2023 года Единый налог платят все. Не платить могут только ФЛП 1 и 2 группы, зарегистрированные на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся боевые действия.



Если предприниматели пользовались льготой и не платили ЕН до августа 2023 года, нужно проверить, чтобы в электронном кабинете не было начислений.

Уплата ЕСВ

Уплатить ЕСВ за IV квартал 2023 все предприниматели должны до 19 января. Размер платежа – 4 422 гривны. На период военного положения и 12 месяцев после его завершения уплата Единого социального взноса добровольна, но в случае отсутствия платежа не будет начисляться страховой стаж.

Даже если у вас нет наемных работников, нужно подать отчет 4 ГФ. Если со счета предпринимателя направляли средства физическим лицам, то помимо предоставления отчета за эти платежи нужно уплатить налоги.