В Украине с начала полномасштабной войны уже 7214 налогоплательщиков получили временное освобождение от выполнения налоговых обязанностей в связи с боевыми действиями.

Сколько человек воспользовались льготой?

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе, передает 24 Канал. Только в 2025 году такой возможностью воспользовались 2913 плательщиков.

Больше всего увольнений зафиксировано в Киеве – 1645, среди которых и предприятия, перерегистрированы из прифронтовых регионов.

Среди областей-лидеров на прифронтовой линии:

Николаевская – 826,

Запорожская – 516,

Харьковская – 271.

В то же время в наиболее пострадавших регионах показатели остаются низкими: Донецкая область – 189, Луганская – 69, Херсонская – 9.



В Налоговой объяснили, что это связано с тем, что часть территорий остается оккупированной или заблокированной, что делает невозможным подачу заявлений и подтверждающих документов.

Кто имеет право на льготы?

Налоговики отметили, что даже те предприниматели, которые не смогли воспользоваться механизмом сейчас, будут иметь право на освобождение после:

завершения боевых действий или деоккупации территорий,

получения доступа к первичным документам,

сбора необходимых подтверждений.

Право на освобождение распространяется как на юридических, так и на физических лиц, если они понесли потери из-за российской агрессии. Среди оснований: