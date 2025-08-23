В Україні з початку повномасштабної війни вже 7214 платників податків отримали тимчасове звільнення від виконання податкових обов’язків у зв’язку з бойовими діями.

Скільки осіб скористались пільгою?

Про це повідомили у Державній податковій службі, передає 24 Канал. Лише у 2025 році такою можливістю скористалися 2913 платників.

Найбільше звільнень зафіксовано у Києві – 1645, серед яких і підприємства, перереєстровані з прифронтових регіонів.

Серед областей-лідерів на прифронтовій лінії:

Миколаївська – 826,

Запорізька – 516,

Харківська – 271.

Водночас у найбільш постраждалих регіонах показники залишаються низькими: Донецька область – 189, Луганська – 69, Херсонська – 9.



У Податковій пояснили, що це пов'язано з тим, що частина територій залишається окупованою або заблокованою, що унеможливлює подання заяв і підтверджуючих документів.

Хто має право на пільги?

Податківці наголосили, що навіть ті підприємці, які не змогли скористатися механізмом зараз, матимуть право на звільнення після:

завершення бойових дій або деокупації територій,

отримання доступу до первинних документів,

збору необхідних підтверджень.

Право на звільнення поширюється як на юридичних, так і на фізичних осіб, якщо вони зазнали втрат через російську агресію. Серед підстав: