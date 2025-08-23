Укр Рус
Бізнес Актуальні новини Скільки українців звільнили від податків через війну
23 серпня, 16:05
2

Скільки українців звільнили від податків через війну

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • З початку війни в Україні 7214 платників податків отримали тимчасове звільнення від податкових обов’язків через бойові дії.
  • У 2025 році 2913 платників скористалися цією можливістю, з найбільшою кількістю звільнень у Києві та прифронтових областях.
  • Право на звільнення мають підприємці, які зазнали втрат через руйнування потужностей, окупацію або бойові дії, і можуть скористатися ним після деокупації або завершення бойових дій.

В Україні з початку повномасштабної війни вже 7214 платників податків отримали тимчасове звільнення від виконання податкових обов’язків у зв’язку з бойовими діями.

Скільки осіб скористались пільгою?

Про це повідомили у Державній податковій службі, передає 24 Канал. Лише у 2025 році такою можливістю скористалися 2913 платників. 

Дивіться також ФОПи звітуватимуть за новими правилами: що зміниться з 2026 року 

Найбільше звільнень зафіксовано у Києві – 1645, серед яких і підприємства, перереєстровані з прифронтових регіонів.

Серед областей-лідерів на прифронтовій лінії:

  • Миколаївська – 826,
  • Запорізька – 516,
  • Харківська – 271.

Водночас у найбільш постраждалих регіонах показники залишаються низькими: Донецька область – 189, Луганська – 69, Херсонська – 9. 

У Податковій пояснили, що це пов'язано з тим, що частина територій залишається окупованою або заблокованою, що унеможливлює подання заяв і підтверджуючих документів.

Хто має право на пільги?

Податківці наголосили, що навіть ті підприємці, які не змогли скористатися механізмом зараз, матимуть право на звільнення після:

  • завершення бойових дій або деокупації територій,
  • отримання доступу до первинних документів,
  • збору необхідних підтверджень.

Право на звільнення поширюється як на юридичних, так і на фізичних осіб, якщо вони зазнали втрат через російську агресію. Серед підстав:

  • руйнування виробничих потужностей,
  • знищення обладнання,
  • окупація територій або ведення активних бойових дій,
  • втрата доступу до офісів і виробничих приміщень,
  • втрата активів.