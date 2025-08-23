Скільки українців звільнили від податків через війну
- З початку війни в Україні 7214 платників податків отримали тимчасове звільнення від податкових обов’язків через бойові дії.
- У 2025 році 2913 платників скористалися цією можливістю, з найбільшою кількістю звільнень у Києві та прифронтових областях.
- Право на звільнення мають підприємці, які зазнали втрат через руйнування потужностей, окупацію або бойові дії, і можуть скористатися ним після деокупації або завершення бойових дій.
В Україні з початку повномасштабної війни вже 7214 платників податків отримали тимчасове звільнення від виконання податкових обов’язків у зв’язку з бойовими діями.
Скільки осіб скористались пільгою?
Про це повідомили у Державній податковій службі, передає 24 Канал. Лише у 2025 році такою можливістю скористалися 2913 платників.
Найбільше звільнень зафіксовано у Києві – 1645, серед яких і підприємства, перереєстровані з прифронтових регіонів.
Серед областей-лідерів на прифронтовій лінії:
- Миколаївська – 826,
- Запорізька – 516,
- Харківська – 271.
Водночас у найбільш постраждалих регіонах показники залишаються низькими: Донецька область – 189, Луганська – 69, Херсонська – 9.
У Податковій пояснили, що це пов'язано з тим, що частина територій залишається окупованою або заблокованою, що унеможливлює подання заяв і підтверджуючих документів.
Хто має право на пільги?
Податківці наголосили, що навіть ті підприємці, які не змогли скористатися механізмом зараз, матимуть право на звільнення після:
- завершення бойових дій або деокупації територій,
- отримання доступу до первинних документів,
- збору необхідних підтверджень.
Право на звільнення поширюється як на юридичних, так і на фізичних осіб, якщо вони зазнали втрат через російську агресію. Серед підстав:
- руйнування виробничих потужностей,
- знищення обладнання,
- окупація територій або ведення активних бойових дій,
- втрата доступу до офісів і виробничих приміщень,
- втрата активів.