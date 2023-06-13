Nasdaq приобрел программистов за 10,5 миллиарда долларов – это рекорд для рынка

Компания Adenza специализируется на программах для банков и брокерских контор. Совсем скоро она станет собственностью Nasdaq.

Nasdaq объявил о самом большом соглашении в своей истории. Компания решила приобрести разработчиков программного обеспечения для финансовых рынков и не поскупилась на рекордную цену.

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Какую компанию Nasdaq приобрел за 10 миллиардов

Компания, о которой идет речь – это Adenza, производитель программ для банков и брокерских контор. О влиянии работы этой команды на финансовый рынок может сказать цена, ведь Nasdaq заплатит за Adenza рекордные для себя 10,5 миллиарда долларов.

Продавцом выступили инвестиционная компания Thoma Bravo. В рамках сделки она получит 14,9% облигаций Nasdaq и станет одним из его крупнейших акционеров.

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В настоящее время регулирующие органы проверяют соглашение. Закрыть ее полностью компании планируют после получения соответствующего разрешения.

Почти 6 миллиардов долларов будут заплачены наличными. Положительное влияние приобретения Adenza на доходы Nasdaq ожидает увидеть через 2 года. СЕО Nasdaq Адена Фридман верит, что теперь гораздо больше банков захотят покупать программное обеспечение у Adenza.

Также известно, что она хочет превратить Nasdaq в более технологичную компанию со стабильным доходом и не ограничиваться только операционной деятельностью торговых площадок.