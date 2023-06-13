Nasdaq оголосив про найбільшу угоду у своїй історії. Компанія вирішила придбати розробників програмного забезпечення для фінансових ринків та не поскупилася на рекордну ціну.

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Яку компанію Nasdaq придбав за 10 мільярдів

Компанія, про яку йдеться – це Adenza, виробник програм для банків та брокерських контор. Про вплив роботи цієї команди на фінансовий ринок може сказати ціна, адже Nasdaq заплатить за Adenza рекордні для себе 10,5 мільярда доларів.

Продавцем виступили інвестиційна компанія Thoma Bravo. В рамках угоди вона отримає 14,9% облігацій Nasdaq та стане одним з його найбільших акціонерів.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Наразі регулюючі органи перевіряють угоду. Закрити її повністю компанії планують після того, як отримають відповідний дозвіл.

Майже 6 мільярдів доларів буде заплачено готівкою. Позитивний вплив придбання Adenza на прибутки Nasdaq очікує побачити через 2 роки. СЕО Nasdaq Адена Фрідман вірить, що тепер набагато більше банків захочуть купувати програмне забезпечення в Adenza.

Також відомо, що вона хоче перетворити Nasdaq у більш технологічну компанію зі стабільним доходом та не обмежуватися лише операційною діяльністю торгових майданчиків.