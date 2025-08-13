С начала полномасштабной войны украинский бизнес репатриировал за границу дивиденды на сумму 3,3 миллиарда долларов. До мая 2024 года такие операции были полностью запрещены, но Национальный банк постепенно ослабляет валютные ограничения.

Предвоенный всплеск?

Накануне вторжения России объемы вывода дивидендов резко возросли. В частности, в январе 2022 года сумма составляла – 100 миллионов долларов, а только за 23 дня февраля – 320 миллионов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ.

Заметьте. 24 февраля 2022 регулятор полностью запретил трансграничные переводы дивидендов, чтобы сохранить валютную стабильность.

Когда состоялись первые послабления?

С 13 мая 2024 года бизнесу разрешили выплачивать дивиденды иностранным владельцам, но с ограничением – не более 1 миллиона евро в месяц и только за период с 1 января 2024 года.

За остальные 2024 года было переведено 1,6 миллиардов долларов, а с начала 2025-го по 6 августа – еще 1,7 миллиардов долларов. Всего более 750 компаний воспользовались новыми правилами.

Как это повлияло на экономику?

НБУ заявляет, что репатриация почти не повлияла на золотовалютные резервы: в мае 2024 года они сократились с 42,4 до 39 миллиардов долларов, но впоследствии удерживались в пределах 40–44 миллиардов долларов. На 1 августа 2025-го резервы составляли 43 миллиарда долларов.

Более 50% выплат бизнес осуществлял за счет уже имеющейся валюты, поэтому это не давило на курс.

Новая волна либерализации?

С 6 августа 2025 года НБУ разрешил переводить дивиденды и за 2023 год, сохранив лимит 1 миллиона евро в месяц. Лимит можно увеличить, если:

привлечь иностранные инвестиции в уставный капитал;

перевести деньги на поддержку ВСУ через спецсчет НБУ.

Регулятор объяснил, что возможность легально выводить прибыль стимулирует инвесторов и пополняет бюджет, ведь налог на репатриацию дивидендов составляет 5–15% в зависимости от страны получателя.