З початку повномасштабної війни український бізнес репатріював за кордон дивіденди на суму 3,3 мільярди доларів. До травня 2024 року такі операції були повністю заборонені, але Національний банк поступово послаблює валютні обмеження.

Передвоєнний сплеск?

Напередодні вторгнення Росії обсяги виведення дивідендів різко зросли. Зокрема, у січні 2022 року сума становила – 100 мільйонів доларів, а лише за 23 дні лютого – 320 мільйонів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ.

Дивіться також Пільгові кредити для бізнесу: які сфери найчастіше фінансували

Зауважте. 24 лютого 2022 року регулятор повністю заборонив транскордонні перекази дивідендів, щоб зберегти валютну стабільність.

Коли відбулись перші послаблення?

З 13 травня 2024 року бізнесу дозволили виплачувати дивіденди іноземним власникам, але з обмеженням – не більше 1 мільйона євро на місяць і лише за період з 1 січня 2024 року.

За решту 2024 року було переказано 1,6 мільярдів доларів, а з початку 2025-го по 6 серпня – ще 1,7 мільярдів доларів. Загалом понад 750 компаній скористалися новими правилами.

Як це вплинуло на економіку?

НБУ заявляє, що репатріація майже не вплинула на золотовалютні резерви: у травні 2024 року вони скоротилися з 42,4 до 39 мілярдів доларів, але згодом утримувалися в межах 40–44 мільярдів доларів. На 1 серпня 2025-го резерви становили 43 мільярди доларів.

Понад 50% виплат бізнес здійснював за рахунок уже наявної валюти, тому це не тиснуло на курс.

Нова хвиля лібералізації?

З 6 серпня 2025 року НБУ дозволив переказувати дивіденди і за 2023 рік, зберігши ліміт 1 мільйона євро на місяць. Ліміт можна збільшити, якщо:

залучити іноземні інвестиції у статутний капітал;

переказати гроші на підтримку ЗСУ через спецрахунок НБУ.

Регулятор пояснив, що можливість легально виводити прибуток стимулює інвесторів та поповнює бюджет, адже податок на репатріацію дивідендів становить 5–15% залежно від країни отримувача.