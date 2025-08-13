Передвоєнний сплеск?

Напередодні вторгнення Росії обсяги виведення дивідендів різко зросли. Зокрема, у січні 2022 року сума становила – 100 мільйонів доларів, а лише за 23 дні лютого – 320 мільйонів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ.

Дивіться також Пільгові кредити для бізнесу: які сфери найчастіше фінансували

Зауважте. 24 лютого 2022 року регулятор повністю заборонив транскордонні перекази дивідендів, щоб зберегти валютну стабільність.

Коли відбулись перші послаблення?

З 13 травня 2024 року бізнесу дозволили виплачувати дивіденди іноземним власникам, але з обмеженням – не більше 1 мільйона євро на місяць і лише за період з 1 січня 2024 року.

За решту 2024 року було переказано 1,6 мільярдів доларів, а з початку 2025-го по 6 серпня – ще 1,7 мільярдів доларів. Загалом понад 750 компаній скористалися новими правилами.

Як це вплинуло на економіку?

НБУ заявляє, що репатріація майже не вплинула на золотовалютні резерви: у травні 2024 року вони скоротилися з 42,4 до 39 мілярдів доларів, але згодом утримувалися в межах 40–44 мільярдів доларів. На 1 серпня 2025-го резерви становили 43 мільярди доларів.

Понад 50% виплат бізнес здійснював за рахунок уже наявної валюти, тому це не тиснуло на курс.

Нова хвиля лібералізації?

З 6 серпня 2025 року НБУ дозволив переказувати дивіденди і за 2023 рік, зберігши ліміт 1 мільйона євро на місяць. Ліміт можна збільшити, якщо:

залучити іноземні інвестиції у статутний капітал;

переказати гроші на підтримку ЗСУ через спецрахунок НБУ.

Регулятор пояснив, що можливість легально виводити прибуток стимулює інвесторів та поповнює бюджет, адже податок на репатріацію дивідендів становить 5–15% залежно від країни отримувача.