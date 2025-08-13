Предвоенный всплеск?

Накануне вторжения России объемы вывода дивидендов резко возросли. В частности, в январе 2022 года сумма составляла – 100 миллионов долларов, а только за 23 дня февраля – 320 миллионов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ.

Заметьте. 24 февраля 2022 регулятор полностью запретил трансграничные переводы дивидендов, чтобы сохранить валютную стабильность.

Когда состоялись первые послабления?

С 13 мая 2024 года бизнесу разрешили выплачивать дивиденды иностранным владельцам, но с ограничением – не более 1 миллиона евро в месяц и только за период с 1 января 2024 года.

За остальные 2024 года было переведено 1,6 миллиардов долларов, а с начала 2025-го по 6 августа – еще 1,7 миллиардов долларов. Всего более 750 компаний воспользовались новыми правилами.

Как это повлияло на экономику?

НБУ заявляет, что репатриация почти не повлияла на золотовалютные резервы: в мае 2024 года они сократились с 42,4 до 39 миллиардов долларов, но впоследствии удерживались в пределах 40–44 миллиардов долларов. На 1 августа 2025-го резервы составляли 43 миллиарда долларов.

Более 50% выплат бизнес осуществлял за счет уже имеющейся валюты, поэтому это не давило на курс.

Новая волна либерализации?

С 6 августа 2025 года НБУ разрешил переводить дивиденды и за 2023 год, сохранив лимит 1 миллиона евро в месяц. Лимит можно увеличить, если:

привлечь иностранные инвестиции в уставный капитал;

перевести деньги на поддержку ВСУ через спецсчет НБУ.

Регулятор объяснил, что возможность легально выводить прибыль стимулирует инвесторов и пополняет бюджет, ведь налог на репатриацию дивидендов составляет 5–15% в зависимости от страны получателя.