Компании Bolt, Uklon и Uber обратились к мэру Киева Виталию Кличко с предложением урегулировать ночные перевозки во время комендантского часа для тех, кто имеет объективную потребность.

Позволят ли работать такси в ночное время?

В совместном письме они отметили, что имеют технические возможности для запуска прозрачной системы перевозок в кратчайшие сроки – с учетом безопасности и защиты персональных данных. Появится ли в Киеве возможность легально передвигаться по городу ночью во время комендантского часа, рассказывает 24 Канал.

По словам компаний, это позволит избежать "теневого" рынка, создать контролируемый механизм для пассажиров и водителей и обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджет.

Мы внедряем современные стандарты контроля и проверки водителей, чтобы каждая поездка была максимально безопасной, комфортной и предсказуемой,

– говорится в обращении.

Что ответили в КГВА?

В то же время в Киевской городской военной администрации подтвердили, что получили обращение от сервисов такси. Руководитель КГВА Тимур Ткаченко заявил, что безопасность столицы остается приоритетом:

"Мы осознаем потребности людей, но хочу подчеркнуть: безопасность столицы – превыше всего. Любые "серые схемы", нелегальные пропуска и черный рынок ночных такси будут уничтожены", – отметил он.

При этом добавил, что сейчас ведомство активно работает со всеми силовыми структурами, чтобы создать четкий и прозрачный механизм.

И если ночные перевозки будут разрешены, то только законно, под жестким контролем и ответственностью. В Киеве не будет хаоса. В Киеве будет порядок,

– подчеркнул он.

Заметьте. В качестве примера компании вспоминают Львов, где Bolt еще во время полномасштабного вторжения запустил легальный сервис ночных перевозок по согласованию с местными властями. Там он успешно работает и, по словам перевозчиков, приносит пользу всем сторонам.