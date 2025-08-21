Компанії Bolt, Uklon та Uber звернулися до мера Києва Віталія Кличка з пропозицією врегулювати нічні перевезення під час комендантської години для тих, хто має об'єктивну потребу.

Чи дозволять працювати таксі у нічний час?

У спільному листі вони наголосили, що мають технічні можливості для запуску прозорої системи перевезень у найкоротші терміни – з урахуванням безпеки та захисту персональних даних. Чи з'явиться у Києві можливість легально пересуватися містом уночі під час комендантської години, розповідає 24 Канал.

За словами компаній, це дозволить уникнути "тіньового" ринку, створити контрольований механізм для пасажирів і водіїв та забезпечити додаткові податкові надходження до бюджету.

Ми впроваджуємо сучасні стандарти контролю та перевірки водіїв, щоб кожна поїздка була максимально безпечною, комфортною і передбачуваною,

– йдеться у зверненні.

Що відповіли у КМВА?

Водночас у Київській міській військовій адміністрації підтвердили, що отримали звернення від сервісів таксі. Керівник КМВА Тимур Ткаченко заявив, що безпека столиці залишається пріоритетом:

"Ми усвідомлюємо потреби людей, але хочу наголосити: безпека столиці – понад усе. Будь-які "сірі схеми", нелегальні перепустки і чорний ринок нічних таксі будуть знищені", – зазначив він.

При цьому додав, що наразі відомство активно працює з усіма силовими структурами, аби створити чіткий і прозорий механізм.

І якщо нічні перевезення буде дозволено, то лише законно, під жорстким контролем та відповідальністю. У Києві не буде хаосу. У Києві буде порядок,

– підкреслив він.

Зауважте. Як приклад компанії згадують Львів, де Bolt ще під час повномасштабного вторгнення запустив легальний сервіс нічних перевезень за погодженням із місцевою владою. Там він успішно працює і, за словами перевізників, приносить користь усім сторонам.