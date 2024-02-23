"Новая почта" купила львовскую компанию – чем та занимается и что ответили в АМКУ

Компания "Новая почта" продолжает расширение. Впрочем, на этот раз оно касается украинского рынка

Новое расширение "Новой почты"

"Новая почта" приобретет компанию "Нова Девелоп", которая зарегистрирована во Львовской области. Антимонопольный комитет разрешил провести эту сделку.

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Предоставлено разрешение ООО "Новая почта" на приобретение доли в уставном капитале ООО "Новая Девелоп", что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества,

– сообщили в АМКУ.

Владельцем "Нова Девелоп" является львовский предприниматель Владимир Феник, который занимается жилищным и коммерческим строительством и соучредителем группы Globus. Компания зарегистрирована только в мае 2023 года.

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Еще с 2019 года "Новая почта" арендовала объект Львовского инновационного терминала. Он может обрабатывать 15 тысяч грузов и посылок в час.

Поэтому, согласования соглашения позволяет "Новой почте" стать единственным владельцем терминала. Сейчас на ЛЭО происходит сортировка посылок для 108 населенных пунктов Украины.