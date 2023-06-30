Посылки в США теперь дешевле в разы: "Новая почта" сообщила о новых тарифах

Компании "Новая почта" удалось снизить стоимость отправки посылок в США. Это стало возможным благодаря новой тарификации.

Клиенты "Новой почты" неоднократно жаловались на стоимость посылок США. Проблема заключалась в том, что платить за посылку нужно было в пределах трех категорий – до 2, 10 и 30 килограмм.

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Новые условия изменили все

Теперь за посылки за США нужно будет платить разную цену за вес, что значительно удешевило услугу для клиентов. К примеру, доставка 100 граммов документов вместо 1300 гривен начала стоить 350 гривен, посылка весом 0,5 килограмма – 650 гривен, а не 1400 гривен.

Новые правила касаются как физических лиц, так и бизнеса. По мнению "Новой почты", они будут способствовать экспорту украинских товаров и услуг за границу.

Договорились с партнерами о существенном изменении тарифов в США для наших клиентов, 70% которых делают отправки весом менее 2 килограммов. Беспошлинный порог для ввоза товаров в США составляет 800 долларов, то есть все ниже этой стоимости доставляется без дополнительных таможенных платежей для получателя,

– рассказал СЕО компании Юрий Беневитский.

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Зачастую украинцы продают свои товары на Amazon, eBay, etsy. Большим спросом пользуются национальная одежда, украинская символика, декор для дома и крафтовые товары. Срок доставки в США составляет от 10 дней, можно указывать любой адрес на территории страны.

Международную накладную можно оформить в отделении через мобильное приложение и бизнес-кабинет.