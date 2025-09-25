Новые правила регистрации налоговых накладных: что изменится с 27 сентября
С 27 сентября 2025 года в Украине вступят в силу обновленные правила регистрации налоговых накладных в Едином реестре (ЕРНН).
Налоговая смягчает правила?
Об этом сообщила Государственная налоговая служба, передает 24 Канал. Новые изменения правительство утвердило еще месяц назад. Они направлены на упрощение процедуры, уменьшение количества блокировок и снижение рисков для предпринимателей.
Что изменится?
Увеличение лимитов для безусловной регистрации налоговых накладных:
- Общий объем поставок – до 1 миллиона гривен
- На одного контрагента – до 100 тысяч гривен
Повышение порогов для мелких операций:
- Минимальная сумма одной накладной – с 5 тысяч до 10 тысяч гривен
- Общий месячный объем – с 500 тысяч до 3 миллионов гривен
Больше времени на возврат товаров неплательщиками НДС:
Теперь без автоматического признания рискованными разрешается возвращать товары в течение 90 дней (ранее – только 30 дней).
Почему внедряют изменения?
Эти нововведения имеют целью сделать процедуру регистрации более прозрачной и предсказуемой, а также уменьшить административное давление на бизнес.
Справочно. Налоговая накладная – это основной документ для плательщиков НДС, который фиксирует сумму налога, которая должна быть уплачена в бюджет, и подтверждает право покупателя на налоговый кредит. Она составляется при продаже товаров или предоставлении услуг и обязательно регистрируется в ЕРНН.
