Британия "поймала" компании, которые помогали российской армии
Источник:Андрей Ермак
На сегодняшний день против России ввели рекордное количество санкций. Однако работа в этом направлении продолжается, поскольку Кремль все еще имеет ресурсы для войны против Украины. В связи с этим Великобритания приняла важное решение.
Британская власть ввела новые санкционные ограничения, связанные со способностью России получать военное оборудование иностранного происхождения. Внимание Великобритании привлекли десятки юридических и физических лиц из разных стран, а также несколько российских компаний.
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Великобритания ввела новые санкции
В целом в новый санкционный список от Великобритании попали 22 физические и юридические лица, работающих в разных юрисдикциях и 3 российские компании. Все они помогают импортировать электронику для нужд армии агрессора.
Российский ВПК нужно лишить возможностей производить вооружение в обход санкций,
– подчеркнул глава Офиса президента Украины.
В частности, санкцию затронут следующие компании:
- Turkik Union и Azu International. Это турецкие фирмы, занимавшиеся экспортом микроэлектроники;
- Компания Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC со штаб-квартирой в Дубае, ОАЭ. Эта фирма отвечала за поставки дронов для российской стороны.
Кроме того, Великобритания ввела санкции против гражданина. Словакии и Швейцарии. Речь идет об Ашоте Мкртичевой и Ансельме Оскара Шмуки. Первый отвечал за посредничество в поставках оружия из КНДР в Россию, а Шмуки является руководителем офиса компании. DuLac Capital Ltd в Москве. Новые ограничения также касаются компаний и физических лиц из Беларуси и Ирана.
Больше новостей о санкциях против России и компании:
- Напомним, что российские богачи, несмотря на санкции коллективного Запада. продолжают увеличивать свои капиталы. Общая сумма их обогащения, зафиксированная после начала полномасштабного вторжения России в Украину, составляет 34 миллиарда долларов.
- Аналитики сообщили, что россияне и белорусы пытаются открывать бизнес в Украине даже, несмотря на полномасштабную агрессию, Россию. Согласно последним данным, с 24 февраля 2022 года в Украине обнаружили 39 таких компаний. Большинство из них зарегистрированы как благотворительные организации.