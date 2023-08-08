Британія "впіймала" компанії, які допомагали російській армії

На сьогодні проти Росії запровадили рекордну кількість санкцій. Проте роботу у цьому напрямку триває, оскільки Кремль все ще має ресурси для війни проти України У зв'язку з цим Велика Британія ухвалила важливе рішення.

Британська влада запровадила нові санкційні обмеження, які пов'язані зі здатністю Росії отримувати військове обладнання іноземного походження. Увагу Великої Британії привернули десятки юридичних та фізичних осіб з різних країн, а також кілька російських компаній.

Варте уваги В Україну підуть інвестиції: Німеччина готова захистити вкладення свого бізнесу в нашу державу

Британія запровадила нові санкції

Загалом до нового санкційного списку від Великої Британії потрапили 22 фізичні та юридичні особи, які працюють в різних юрисдикціях й 3 російські компанії. Усі вони допомагають імпортувати електроніку для потреб армії агресора.

Російський ВПК треба позбавити можливостей виготовляти озброєння в обхід санкцій,

– наголосив очільник Офісу президента України.

Зокрема, санкцію торкнуться таких компаній:

Turkik Union і Azu International. Це турецькі фірми, які займалися експортом мікроелектроніки;

Компанія Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC зі штаб-квартирою у Дубаї, ОАЕ. Ця фірма відповідала за постачання дронів для російської сторони.

Крім того, Британія запровадила санкції проти громадянина Словаччини та Швейцарії. Йдеться про Ашота Мкртичева та Ансельма Оскара Шмукі. Перший відповідав за посередництво в постачання зброї з КНДР до Росії та тоді як Шмукі є очільником офісу компанії DuLac Capital Ltd у Москві. Нові обмеження також стосуються компаній та фізичних осіб з Білорусі та Ірану.

Більше новин про санкції проти Росії та компанії: