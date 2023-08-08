Німецький уряд готовий допомагати Україні не лише зброєю та фінансовими вливаннями у бюджет. Місцева влада орієнтована також і на те, щоб дати новий грошовий поштовх нашій економіці.

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Державні гарантії інвесторам

Якщо державні німецькі компанії вирішать інвестувати в Україну, то Німеччина готова захистити їхній капітал. Над механізмом розширення державних гарантій посадовці вже активно працюють.

Йдеться про далеку перспективу, насамперед про довгострокові кредити, які часто використовуються нашими компаніями як додаткове джерело підтримки та фінансування української держави та її дочірніх підприємств,

– повідомили у німецькому Мінекономіки.

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Уряд Німеччини готовий зобов'язатися покрити усі збитки, навіть у випадку повної втрати інвестицій. Йдеться також про ризики конвертаційної та трансферної сфер, кредити інвестиційного типу та виплату відсотків.

Раніше аналітики переконували, що Україні не варто очікувати на інвестиції до повного завершення війни, але героїзм ЗСУ та ефективна робота українського бізнесу у складних умовах змушує багатьох інвесторів шукати шляхи вкладення капіталу в нашу державу вже зараз.