Найбагатшим російським бізнесменам вдалося примножити свій капітал. Поки ЄС не знає, що робити з арештованими російськими грошима, російські мільярдери активно укріплюють свої фінансові позиції.

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Російські мільярдери стали ще багатшими

За даними Bloomberg, загалом статки найбагатших російських бізнесменів від початку року зросли на понад 34 мільярди доларів. Найбагатшим став акціонер "Норнікеля" Володимир Потанін, його активи оцінили у майже 30 мільярдів доларів.

Казковий стрибок росту капіталу зробив співвласник НОВАТЕКу Леонід Міхельсон. Йому вдалося сягнути позначки у 27,4 мільярда з 2,73 на початку року.

Усього у список мільярдерів увійшли 25 росіян. Їх загальний статок на 1 серпня 2023 року складає майже 310 мільярдів доларів.

У трійку найбагатших громадян окупантів увійшов власник НЛМК Володимир Лісін. Він заробив майже 5 мільярдів доларів, зараз його статки складають 24,8 мільярда.

Добре справи пішли у засновника Лукойлу Вагіта Алєкпєрова – він примножив капітал з 5,91 до 21,3 мільярда доларів.

Зворотня ситуація у дагестанського сенатора Сулеймана Керімова. На початку року він мав 8,47 мільярда доларів, зараз його статки перебувають на рівні 525 мільйонів доларів.