БЕБ вдалося виявити спробу розмитнити російське біопаливо. До схеми були причетні українські посадовці.

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Арешт російського майна

Одне з українських підприємств вирішило порушити обмеження, яке ввела Україна, щодо ввезення на нашу територію продукції з Росії. Зловмисники у змові з посадовцями сподівалися узаконити нелегальний товар.

Працівники БЕБ виявили, що компанія ввезла залізничним шляхом сировину для виготовлення паливних брикетів. Детективи провели обшуки та вилучили майно.

Як повідомили правоохоронці, загалом вдалося арештувати 19 вантажних вагонів і 1000 тонн біопалива. Приблизна вартість вилученого товару – 39 мільйонів гривень.