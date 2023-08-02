Богатейшим российским бизнесменам удалось приумножить свой капитал. Пока ЕС не знает, что делать с арестованными российскими деньгами, российские миллиардеры активно укрепляют свои финансовые позиции.

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Российские миллиардеры стали еще богаче

По данным Bloomberg, в целом состояние самых богатых российских бизнесменов с начала года возросло более чем на 34 миллиарда долларов. Богатейшим стал акционер "Норникеля" Владимир Потанин, его активы оценили почти в 30 миллиардов долларов.

Сказочный скачок роста капитала совершил совладелец НОВАТЕКа Леонид Михельсон. Ему удалось достичь отметки в 27,4 миллиарда из 2,73 в начале года.

Всего в список миллиардеров вошли 25 россиян. Их общее состояние на 1 августа 2023 года составляет почти 310 миллиардов долларов.

В тройку самых богатых граждан оккупантов вошел владелец НЛМК Владимир Лисин. Он заработал почти 5 миллиардов долларов, сейчас его состояние составляет 24,8 миллиарда.

Хорошо дела пошли у основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова – он приумножил капитал с 5,91 до 21,3 миллиарда долларов.

Обратная ситуация у дагестанского сенатора Сулеймана Керимова. В начале года он имел 8,47 миллиарда долларов, сейчас его состояние находится на уровне 525 миллионов долларов.