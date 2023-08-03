Після 24 лютого 202 року в Україні з'явилося 39 нових компаній, серед власників яких є особи, які тісно пов'язані з Росією та Білоруссю. Більшість з цих юридичних новоутворень зареєструвалися як благодійні організації.

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Також повідомляється, що станом на початок повномасштабного вторгнення в Україні було близько 20 тисяч компаній із "російсько-білоруським слідом". Лише 5% цих бізнесів змінили склад бенефіціарів та вивели з нього представників країн-агресорів.

Разом з тим аналітики виявили, що зміна складу бенефіціарів не означає розрив бізнес-стосунків із Росією та Білоруссю. Ймовірно, до цього кроку вдалися лише задля того, щоб приховати зв'язки з ворожими країнами.

Цікаво, що найчастіше російських та білоруських власників у списку бенефіціарів змінювали на громадян чи компанії з Кіпру, Туреччини та Ізраїлю, а також переоформляли папери на родичів з України.

Що стосується новостворених за участі росіян та білорусів компаній, то половина з них змогла зареєструватися у Києві.