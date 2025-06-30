5% с оборота: кого коснется новый налог на доходы с цифровых платформ

Украина готовится урегулировать деятельность цифровых платформ и ввести новый 5% налог для продавцов, которые получают доходы онлайн. Соответствующие планы власти подтвердили в письме о намерениях в Международный валютный фонд.

Детали налога из Меморандума МВФ

Речь идет о правительственном законопроекте, который предусматривает новые требования к отчетности для операторов цифровых платформ, вроде правил ЕС (Директива DAC7) и ОЭСР, сообщает 24 Канал со ссылкой на обновленный Меморандум с МВФ.

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Важно. Такие нормы позволят налоговой получать как внутренние, так и международные данные о доходах физических лиц, которые работают через онлайн-платформы, но не зарегистрированы как ФЛП или не пользуются упрощенной системой налогообложения.

В Министерстве финансов отметили, что внедрение норм повысит прозрачность, улучшит контроль за отчетностью и позволит расширить налоговую базу, особенно за счет теневых доходов.

Кроме того, это первый шаг к реформе упрощенной системы, которая предусматривает введение цифровых инструментов контроля за доходами.

5% с оборота: кого коснется новый налог

Законопроект уже подан в Верховную Раду, еще 30 апреля 2025 года. В правительстве надеются, что он будет принят до конца года. В документе говорится, что для стимулирования добровольного соблюдения новых правил предусмотрено налог в размере 5% от оборота доходов, полученных через цифровые сервисы, полученных через цифровые сервисы.

Меморандум с МВФ подписали Президент Владимир Зеленский, Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.