Рекорд в США: Nvidia выкупит собственные акции на ошеломляющие 150 миллиардов долларов

Американский технологический гигант Nvidia расширил программу обратного выкупа собственных акций еще на 150 миллиардов долларов. С учетом предыдущих решений общий доступный лимит компании на обратный выкуп достиг 235 миллиардов долларов, что является абсолютным рекордом для корпоративного сектора США.

Уверенность в будущем искусственного интеллекта

Как сообщает издание Financial Times, решение о рекордном выкупе принял совет директоров компании. Предыдущий рекорд принадлежал Apple, которая в 2024 году выделила на байбек 110 миллиардов долларов.

Программа выкупа будет действовать до конца 2028 финансового года, который завершается в январе 2028 года. В ходе этого процесса компания выкупает собственные ценные бумаги на рынке, сокращая их количество в обращении. Это позволяет увеличить прибыль на каждую акцию и поддержать их рыночную стоимость.

Соучредитель и руководитель Nvidia Дженсен Хуанг объяснил это решение высокой уверенностью в долгосрочных перспективах технологий.

"Рост Nvidia обусловлен сменой платформы в пользу ИИ, которая происходит раз в поколение, и ускоренных вычислений",

– Дженсен Хуанг, руководитель Nvidia.

По его словам, мощный денежный поток позволяет разработчику чипов одновременно вкладывать средства в новые разработки и возвращать капитал инвесторам. На фоне этих новостей акции компании на торгах сразу подорожали на 3%.

Миллиардные доходы от технологического бума

Стремительный рост спроса на процессоры Nvidia обеспечивают инвестиции других гигантов в ИИ-инфраструктуру. Именно на чипах компании работают такие популярные системы, как ChatGPT, Claude и Gemini. По расчетам Goldman Sachs, только в этом году мировые инвестиции в сферу искусственного интеллекта превысят 1 триллион долларов.

Интересно! За первое полугодие текущего финансового года Nvidia получила почти 70 миллиардов долларов свободного денежного потока и уже направила 39,8 миллиарда долларов на выкуп 203 миллионов собственных акций. В прошлом году свободный денежный поток компании достиг 100 миллиардов долларов, а по прогнозам аналитиков Visible Alpha, к 2028 году он может превысить 329 миллиардов долларов.

С конца 2022 года котировки Nvidia выросли более чем в 13 раз, хотя в 2026 году темпы немного замедлились до 20% из-за осторожности инвесторов. Ранее мы рассказывали, как масштабные инвестиции технологических компаний формируют тренды на мировых фондовых рынках.

Недавно мы писали, что McDonald's объявил о масштабном плане поддержки франчайзи и развития сети, рассчитанном на следующее десятилетие. Компания планирует вложить около 8,5 миллиардов долларов, одновременно меняя работу ресторанов, обучая персонал и более активно используя ИИ.