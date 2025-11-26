Одна из крупнейших типографий Украины повреждена из-за массированной атаки по Киеву

Под дроновой атакой оказалось одно из крупнейших книжных украинских предприятий – типография "От А до Я". Несмотря на повреждения, типография продолжила работу уже утром 25 ноября.

Что известно о повреждении типографии "От А до Я"?

Типография попала под обстрел во время массированной атаки России по Киеву, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение типографии в Facebook.

Около 2:00 ночью 25 ноября вражеский "Шахед" ударил по предприятию. Типография получила повреждения, однако среди работников никто не пострадал.

Сейчас типография продолжает работу и восстанавливается после обстрела.

Последствия обстрела типографии / видео типографии "От А до Я"

Какой бизнес также пострадал 25 ноября?

В ночь на 25 ноября Россия массово атаковала Киев, из-за чего был поврежден логистический центр Novus, пишет 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Во время атаки погибли четверо водителей поставщиков, прибывших на выгрузку товаров. Еще пять человек получили ранения. Сотрудники Novus, которые находились в укрытии во время атаки, не пострадали. Известно, что сейчас логистический центр не функционирует, на месте работают соответствующие службы.

Мы оцениваем масштабы убытков, они значительны, но сейчас для нас на первом месте люди. Несмотря на удар, дефицита товаров в магазинах не будет. Мы уже перестраиваем логистические маршруты и работаем над тем, чтобы обеспечить стабильную работу всех объектов сети и в кратчайшие сроки восстановить работу склада,

– говорят в компании.

Также баллистика, которую Россия выпустила по Киеву, ударила возле помещений производителя тканей "Текстиль-Контакт".

Пострадавших среди работников нет и предприятия продолжит работать: отшив, упаковки и отгрузки будут происходить вовремя.

Проблемы "Текстиль-Контакта" никогда не должны стать проблемами для наших заказчиков. Поэтому сразу начинаем убирать разрушенное и отстраиваться. Те производства группы в других городах, которые сегодня не пострадали, подстрахуют киевлян,

– рассказал Соколовский.

