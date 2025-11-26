Одна з найбільших друкарень України пошкоджена через масовану атаку по Києву

Під дроновою атакою опинилося одне з найбільших книжкових українських підприємств – типографія "Від А до Я". Попри пошкодження, друкарня продовжила роботу вже зранку 25 листопада.

Що відомо про пошкодження типографії "Від А до Я"?

Друкарня потрапила під обстріл під час масованої атаки Росії по Києву, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис друкарні у Facebook.

Близько 2:00 уночі 25 листопада ворожий "Шахед" вдарив по підприємству. Друкарня зазнала пошкоджень, проте серед працівників ніхто не постраждав.

Нині типографія продовжує роботу та відновлюється після обстрілу.

Наслідки обстрілу друкарні / відео типографії "Від А до Я"

Який бізнес також постраждав 25 листопада?

У ніч на 25 листопада Росія масово атакувала Київ, через що було пошкоджено логістичний центр Novus, пише 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Під час атаки загинули четверо водіїв постачальників, що прибули на вивантаження товарів. Ще п’ятеро людей зазнали поранень. Співробітники Novus, які перебували в укритті під час атаки, не постраждали. Відомо, що зараз логістичний центр не функціонує, на місці працюють відповідні служби.

Ми оцінюємо масштаби збитків, вони значні, але зараз для нас на першому місці люди. Попри удар, дефіциту товарів у магазинах не буде. Ми вже перебудовуємо логістичні маршрути та працюємо над тим, щоб забезпечити стабільну роботу всіх об’єктів мережі і в найкоротші терміни відновити роботу складу,

– говорять у компанії.

Також балістика, яку Росія випустила по Києву, вдарила біля приміщень виробника тканин "Текстиль-Контакт".

Постраждалих серед працівників немає і підприємства продовжить працювати: відшив, пакування та відвантаження відбуватимуться вчасно.

Проблеми "Текстиль-Контакту" ніколи не повинні стати проблемами для наших замовників. Тому одразу починаємо прибирати зруйноване та відбудовиватися. Ті виробництва групи в інших містах, які сьогодні не постраждали, підстрахують киян,

– розповів Соколовський.

Наслідки масованої атаки по Києву