Ночная атака 25 октября повредила производственные мощности компании Idealist Coffee. Основателем Idealist Coffee является глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

Что известно об атаке на производителя кофе?

Idealist Coffee – украинская компания третьей волны, пострадавшая во время баллистической атаки, сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу компании.

Известно, что атака принесла очередные разрушения производственных мощностей.

У наших соседей к сожалению есть погибшие и раненые. Реальное положение дел и сроки восстановления пока не известны. Заранее просим прощения у наших клиентов и партнеров за задержки и вынужденную непунктуальность,

– сообщили в компании.

Интересно! Idealist Coffee & Co – крупнейший производитель дрип-кофе в Украине, сказано на сайте компании. Ее в 2019 году основал нынешний председатель правления государственного "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

Напомним, что стоимость кофе в мире снова пошла вверх, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Фьючерсы на кофе арабику выросли, поскольку бразильские запасы на складах, контролируемых биржей, упали до самого низкого уровня за пять лет.

Самый активный контракт в Нью-Йорке вырос на целых 3,2% до 4,10 доллара за фунт после того, как в пятницу Межконтинентальная биржа сообщила об изъятии примерно 7000 мешков бразильского кофе с ее складов. Это привело к тому, что запасы кофейных зерен из Бразилии, крупнейшего производителя в мире, достигли самого низкого уровня с октября 2020 года.

