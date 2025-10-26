Під атаку Росії потрапили потужності найбільшого в Україні виробника дріп-кави

Нічна атака 25 жовтня пошкодила виробничі потужності компанії Idealist Coffee. Засновником Idealist Coffee є голова "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Що відомо про атаку на виробника кави?

Idealist Coffee – українська компанія третьої хвилі, що постраждала під час балістичної атаки, повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку компанії.

Відомо, що атака принесла чергові руйнування виробничих потужностей.

В наших сусідів на жаль є загиблі та поранені. Реальний стан справ та терміни відновлення наразі не відомі. Завчасно просимо вибачення в наших клієнтів та партнерів за затримки та вимушену непунктуальність,

– повідомили у компанії.

Цікаво! Idealist Coffee & Co – найбільший виробник дріп-кави в Україні, сказано на сайті компанії. Її у 2019 році заснував нинішній голова правління державного "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Нагадаємо, що вартість кави у світі знову пішла вгору, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Ф'ючерси на каву арабіку зросли, оскільки бразильські запаси на складах, що контролюються біржею, впали до найнижчого рівня за п'ять років.

Найактивніший контракт у Нью-Йорку зріс на цілих 3,2% до 4,10 долара за фунт після того, як у п'ятницю Міжконтинентальна біржа повідомила про вилучення приблизно 7000 мішків бразильської кави з її складів. Це призвело до того, що запаси кавових зерен з Бразилії, найбільшого виробника у світі, досягли найнижчого рівня з жовтня 2020 року.

