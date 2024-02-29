OpenAI подозревают в обмане инвесторов во время "кадрового переворота"

В прошлом году Сэм Альтман покинул пост генерального директора OpenAI, однако быстро на него вернулся. Регуляторы проверяют, все ли происходило таким образом, как представляли в целом.

Проверка "кадрового переворота" в OpenAI

SEC – Комиссия по ценным бумагам и биржам США ведет расследование в отношении компании OpenAI. Регулятора интересует, не было ли в уходе Сэма Альтмана и его возвращении на должность обмана инвесторов.

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SEC получила доступ к внутренним коммуникациям Сэма Альтмана. Совет директоров OpenAI уволил его с должности генерального директора за то, что он был "недостаточно откровенным".

Регулятор, о расследовании которого ранее не сообщалось, ищет внутренние записи у нынешних и бывших должностных лиц и директоров OpenAI, и в декабре направил повестку в суд и попросила чиновников OpenAI сохранить внутренние документы,

– сообщили источники в компании.

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Соглашение о возвращении Альтмана на должность предусматривало обновление совета директоров, в состав которого он не вошел. Также Сэм согласился на внутреннее расследование, чтобы снова занять должность гендиректора компании.

С тех пор как влияние OpenAI на деловой и технологический мир начал расти, регуляторы начали более тщательно изучать дела компании.