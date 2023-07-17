Из-за постоянных обстрелов россиян: Николаев потерял почти весь средний бизнес

Российские оккупанты не прекращают обстреливать Николаевщину и другие прифронтовые регионы. В таких условиях вести предпринимательскую деятельность практически невозможно.

После начала полномасштабного вторжения Николаев потерпел большие разрушения в результате обстрелов российских оккупантов. Враг не прекращает наносить удары, поэтому говорить о налаживании производства или других бизнес-процессов в прифронтовом городе просто невозможно.

Кстати 5 оригинальных идей для создания собственного дела

Николаев без среднего бизнеса

Как рассказал городской голова Александр Сенкевич, сейчас работа среднего бизнеса в его городе просто остановилась. Производств не осталось вообще, они либо переехали, либо закрылись.

Около 90% средних предприятий закрылось. Остались услуги, сфера обслуживания, торговля – то есть работает малый и микробизнес. Также сетевые супермаркеты, но они работали почти всю войну,

– рассказал Сенкевич.

Он также добавил, что некоторые заводы еще работают, но информацию о них не будут разглашать. Российские оккупанты имеют возможность попасть в любую точку Николаева, поэтому в целях безопасности о работе бизнеса в городе пока не говорят.

Напомним, в начале войны благодаря героическим ВСУ и гению генерала Марченко российским оккупантам не удалось захватить Николаев. Враг нанес городу множество разрушений, но зайти в него и взять под свой контроль не смог.