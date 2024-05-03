Падение продаж McDonald's: почему потребители отказываются от фаст-фуда

McDonald's считается одним из самых популярных фаст-фудов в мире. Однако последние данные показывают, что продажи этой компании начали падать.

Насколько упали продажи McDonald's

С января по март продажи McDonald's были меньше, чем предполагали аналитики. Стоит отметить, что это не первое падение показателей компании.

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При этом, за I квартал 2024 года показатель чистой прибыли McDonald's вырос на 7%. А вот, выручка в целом увеличилась лишь на 5%.

Общие операционные расходы компании за этот период выросли всего на 2%. Теперь указанный показатель составляет 3,43 миллиарда долларов.

Как падение продаж повлияло на акции

Аналитики считают, что потребители стали больше контролировать свои расходы, соответственно, они меньше средств тратят в заведениях общественного питания. Уже IV квартал подряд, глобальный рост продаж McDonald's снижается до 1,9%. В свою очередь, эксперты ожидали, что это значение достигнет 2,35%.

С начала года акции McDonald's упали на 8%. А прибыль за акцию (без учета разовых факторов) достигла 2,7 доллара. Аналитики ожидали этот показатель на уровне 2,72 доллара.

По мнению аналитиков, нынешняя прибыль не соответствует ожиданиям рынка впервые с последнего квартала 2021 года.