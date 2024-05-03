Наскільки впали продажі McDonald's

З січня по березень продажі McDonald's були меншими, ніж передбачали аналітики. Варто зазначити, що це не перше падіння показників компанії.

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При цьому, за I квартал 2024 року показник чистого прибутку McDonald's зріс на 7%. А от, виторг загалом збільшився лише на 5%.

Загальні операційні витрати компанії за цей період зросли загалом на 2%. Тепер цей показник становить 3,43 мільярда доларів.

Як падіння продажів вплинуло на акції

Аналітики вважають, що споживачі почали більше контролювати свої витрати, відповідно, вони менше коштів витрачають у закладах громадського харчування. Уже IV квартал поспіль, глобальне зростання продажів McDonald's знижується до 1,9%. Своєю чергою, експерти очікували, що це значення сягне 2,35%.

З початку року акції McDonald's впали на 8%. А прибуток за акцію (без урахування разових факторів) сягнув 2,7 долара. Аналітики очікували цей показник на рівні 2,72 долара.

Зауважте! На думку аналітиків, теперішній прибуток не відповідає очікуванню ринку вперше з останнього кварталу 2021 року.