"Салюта" не будет: легендарный отель признан банкротом
- Отель "Салют" признан банкротом из-за долгов в размере 5,4 миллиарда гривен.
- Здание отеля будет продано на торгах для погашения долгов перед НБУ.
30 июня гостиница "Салют" была признана банкротом. Причиной принятия этого решения стали значительные долги.
Почему "Салют" признали банкротом?
Хозяйственный суд Киева установил, что размер долга составляет – 5,4 миллиарда гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на судебный реестр.
Читайте также Бронирование 100% работников: правительство приняло важное решение
Обратите внимание! Именно этот отель был имущественным поручителем по обязательствам обанкротившегося банка Константина Жеваго "Финансы и Кредит".
Здание гостиницы "Салют", которое является основным активом, будет продано на торгах. Таким образом погасят долги перед НБУ.
Нужно заметить, что отель пытались спасти. Однако привлечь инвесторов так и не удалось. В частности, компания "УНИВИТА Инк.", которая рассматривала возможность инвестировать в этот отель еще в мае 2024 года, потеряла заинтересованность.
Заметьте! Суд указал, что, учитывая все обстоятельства, "Салют" не сможет восстановить платежеспособность. Соответственно, будет запущена ликвидационная процедура, которая является основанием для признания отеля банкротом.
Что известно о "Салюте"?
"Салют" – трехзвездочный отель в центре Киева, который находится между станцией метро "Арсенальная" и Киево-Печерской лаврой. Точный адрес – улица Ивана Мазепы, 11б. Построили этот отель еще в 1984 году.