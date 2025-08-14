30 июня гостиница "Салют" была признана банкротом. Причиной принятия этого решения стали значительные долги.

Почему "Салют" признали банкротом?

Хозяйственный суд Киева установил, что размер долга составляет – 5,4 миллиарда гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на судебный реестр.

Читайте также Бронирование 100% работников: правительство приняло важное решение

Обратите внимание! Именно этот отель был имущественным поручителем по обязательствам обанкротившегося банка Константина Жеваго "Финансы и Кредит".

Здание гостиницы "Салют", которое является основным активом, будет продано на торгах. Таким образом погасят долги перед НБУ.

Нужно заметить, что отель пытались спасти. Однако привлечь инвесторов так и не удалось. В частности, компания "УНИВИТА Инк.", которая рассматривала возможность инвестировать в этот отель еще в мае 2024 года, потеряла заинтересованность.

Заметьте! Суд указал, что, учитывая все обстоятельства, "Салют" не сможет восстановить платежеспособность. Соответственно, будет запущена ликвидационная процедура, которая является основанием для признания отеля банкротом.