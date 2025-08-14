"Салюту" не буде: легендарний готель визнано банкрутом
- Готель "Салют" визнано банкрутом через борги у розмірі 5,4 мільярда гривень.
- Будівлю готелю буде продано на торгах для погашення боргів перед НБУ.
30 червня готель "Салют" було визнано банкрутом. Причиною ухвалення цього рішення є значні борги.
Чому "Салют" визнали банкрутом?
Господарський суд Києва встановив, що розмір боргу складає – 5,4 мільярда гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на судовий реєстр.
Зверніть увагу! Саме цей готель був майновим поручителем за зобов'язаннями збанкрутілого банку Констянтина Жеваго "Фінанси та Кредит".
Будівля готелю "Салют", що є основним активом, буде продана на торгах. Таким чином погасять борги перед НБУ.
Потрібно зауважити, що готель намагалися врятувати. Проте залучити інвесторів так і не вдалося. Зокрема, компанія "УНІВІТА Інк.", яка розглядала можливість інвестувати в цей готель ще у травні 2024 року, втратила зацікавленість.
Зауважте! Суд вказав, що, зважаючи на всі обставини, "Салют" не зможе відновити платоспроможність. Відповідно, буде запущена ліквідаційна процедура, яка є підставою для визнання готелю банкрутом.
Що відомо про "Салют"?
"Салют" – тризірковий готель у центрі Києва, який знаходиться між станцією метро "Арсенальна" і Києво-Печерською лаврою. Точна адреса – вулиця Івана Мазепи, 11б. Побудували цей готель ще в 1984 році.