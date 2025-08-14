30 червня готель "Салют" було визнано банкрутом. Причиною ухвалення цього рішення є значні борги.

Чому "Салют" визнали банкрутом?

Господарський суд Києва встановив, що розмір боргу складає – 5,4 мільярда гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на судовий реєстр.

Зверніть увагу! Саме цей готель був майновим поручителем за зобов'язаннями збанкрутілого банку Констянтина Жеваго "Фінанси та Кредит".

Будівля готелю "Салют", що є основним активом, буде продана на торгах. Таким чином погасять борги перед НБУ.

Потрібно зауважити, що готель намагалися врятувати. Проте залучити інвесторів так і не вдалося. Зокрема, компанія "УНІВІТА Інк.", яка розглядала можливість інвестувати в цей готель ще у травні 2024 року, втратила зацікавленість.

Зауважте! Суд вказав, що, зважаючи на всі обставини, "Салют" не зможе відновити платоспроможність. Відповідно, буде запущена ліквідаційна процедура, яка є підставою для визнання готелю банкрутом.