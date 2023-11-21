Первый скачок за два года: продажи Xiaomi значительно выросли

Почти впервые за два года китайская компания по производству смартфонов Xiaomi зафиксировала рост доходов от своей продукции. Так произошло из-за их новой стратегии, предлагающей более дорогие модели на рынках.

Xiaomi увеличил свои продажи

В ІІІ квартале этого года доходы компании составили 70,9 миллиарда юаней (9,9 миллиарда долларов), несмотря на прогнозы инвесторов в 70,5 миллиарда юаней. Чистая прибыль составила 4,9 миллиарда юаней.

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Xiaomi выходит из многолетнего упадка, когда мировой спрос на смартфоны и другую электронику упал, а конкуренты Huawei Technologies Co. к Apple Inc. и Oppo покушались на ее когда-то доминирующие позиции,

– написано в сообщении.

Вероятно, хорошие показатели компании могут свидетельствовать о начале выхода рынка смартфонов из кризиса. Например, в октябре в Китае Xiaomi и Huawei возглавили 11% скачок продаж смартфонов.

Инвесторы верят, что компания станет одним из самых больших бенефициаров любого процента. На волне ажиотажа вокруг своего последнего телефона она получила около 19 миллиардов долларов рыночной стоимости с июньского минимума.

В начале октября Xiaomi продали более миллиона своих новых устройств из 14 серии.