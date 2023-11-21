Xiaomi збільшив свої продажі

У ІІІ кварталі цього року доходи компанії склали 70,9 мільярда юанів (9,9 мільярда доларів), попри прогнози інвесторів у 70,5 мільярда юанів. Чистий прибуток склав – 4,9 мільярда юанів.

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Xiaomi виходить з багаторічного занепаду, коли світовий попит на смартфони та іншу електроніку впав, а конкуренти від Huawei Technologies Co. до Apple Inc. та Oppo зазіхнули на її колись домінуючі позиції,

– написано у повідомленні.

Ймовірно хороші показники компанії можуть свідчити про початок виходу ринку смартфонів із кризи. Наприклад у жовтні в Китаї Xiaomi та Huawei очолили 11% стрибок продажів смартфонів.

Інвестори вірять, що компанія стане одним із найбільших бенефіціарів будь-якого відсотка. На хвилі ажіотажу навколо свого останнього телефону, вона отримала близько 19 мільярда доларів ринкової вартості з червневого мінімуму.

Зауважте! На початку жовтня Xiaomi продали понад мільйон своїх нових пристроїв з 14 серії.