Як компанія розширюється

Зараз відділення "Нової Пошти" працюють у Польщі, Молдові, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Естонії, Латвії та Угорщині. У найближчий рік компанія має намір відкрити відділення в більшості європейських країн.

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Співзасновник "Нової Пошти" Володимир Поперешнюк розповів, що менеджери з розвитку були проти оприлюднення графіку відкриття відділень.

Вони, як відповідальні люди, переймаються тим, щоб не виглядати брехунами, якщо щось піде не за планом. Це зрозуміло, бо на шляху першовідкривачів завжди є чимало перешкод і майбутнє ніколи не визначене,

— ділиться Володимир Поперешнюк.

Відповідно до графіку, щомісяця впродовж 2024 року в Європі відкриватиметься по 2-3 відділення компанії.

Розклад відкриття відділень