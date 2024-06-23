Падение акций как насмешка: как Carlsberg страдает от неудачной попытки поглощения

Компания Carlsberg пыталась приобрести Britvic, британского производителя безалкогольных напитков. Тех не соблазнило предложение в несколько миллиардов, что ударило по известному производителю пива.

Неудачная попытка поглощения

Carlsberg Group пыталась приобрести британского производителя безалкогольных напитков Britvic. Сумма сделки – 3,93 миллиарда долларов.

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Однако британцы ответили отказом, что сразу сказалось на акциях Carlsberg, на лондонской бирже они упали на 8,77%. Зато стоимость ценных бумаг Britvic выросла на 12,5%.

До 19 июля Carlsberg может предложить британцам новую цену сделки, или вообще отказаться от этой идеи.

Зачем Carlsberg производитель безалкогольных напитков

Датчане планируют расширение производства сидра, лимонада, газированных напитков и готовых коктейлей, которые набирают популярность среди потребителей. Тем более, что конкуренты уже начали делать шаги в этом направлении.

Anheuser-Busch InBev уже продает коктейли в банках, Heineken расширил производство сидра и газированных напитков. Акции других производителей готовых коктейлей на лондонской бирже также начали расти, поэтому в Carlsberg, что нужно действовать уже сейчас, чтобы не потерять эту большую нишу на рынке.