С X Илона Маска судится бывший исполнительный директор Twitter

Илон Маск превратил Twitter в Х. После того, как миллиардер приобрел указанную компанию, там произошло много изменений, в том числе и увольнений.

Что известно об этом иске

Иск подал бывший исполнительный директор Twitter Омид Кордестани. Причиной стала невыплата Х акций на сумму 20 миллионов долларов.

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Подавался иск в Верховный суд Калифорнии в Сан-Франциско. Суть претензии в том, что Кордестани не получил свою компенсацию полностью. Большую часть от суммы которую ему должны были выплатить составляют акции.

Как утверждает сам Кордестани, Маск отказывается передавать ему средства. Адвокаты бывшего исполнительного директора выражают претензию относительно того, что Х пользуется наработками их клиента, при этом, не предоставив полную компенсацию.

Омид Кордестани был исполнительным директором Twitter с 2015 по 2020 год. Затем он еще два года был членом правления. Кордестани работал в Twitter пока компанию не приобрел Маск в 2022 году.