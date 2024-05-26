Meta и Google наперегонки предлагают Голливуду миллионы долларов: что им нужно от кинотворцов

Гонка искусственного интеллекта добралась и до кино. Технологические гиганты нацелились на святыню сферы – Голливуд.

Следующая цель – Голливуд

Meta и Google начали наперегонки предлагать голливудским студиям миллионы долларов. Нет, они не стремятся снять о себе кино или сериал – речь идет о разрешении обучать искусственный интеллект на их продуктах.

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Как стало известно, технологические гиганты хотят подписать лицензионные соглашения, чтобы их модели искусственного интеллекта имели возможность работать с качественными видео и создавать лучшие ролики.

Netflix и Disney уже сообщили, что лицензирование контента им не интересно, но они готовы рассмотреть другие форматы сотрудничества. Warner Brothers Discovery пока что готова лицензировать лишь часть программ. Проходят ли переговоры с другими с таким же результатом – пока неизвестно.

Робота, зустрічі, поїздки на природу – відтепер не треба обирати між представницькою зовнішністю та потужністю, адже зі Škoda Kodiaq ви обираєте все це плюс найважливіше – комфорт та безпеку для кожного члена вашої родини. Цей флагманський кросовер поєднав найсучасніші системи допомоги водію, високу потужність та ретельно продуманий інтер'єр. Модель оснащена LED-фарами, системою Side Assist та повним приводом, аби без перешкод прокладати собі та близьким дорогу туди, де на вас чекають нові відкриття.

Креативные индустрии очень осторожно относятся к сотрудничеству в сфере развития ИИ. Они подозревают, что в будущем это может нанести серьезный удар по их сфере.

Как известно, Скарлетт Йоханссон отказалась сотрудничать с OpenAI – ChatGPT должен был иметь ее голос. Создатель пока самого популярного генеративного искусственного интеллекта таки скопировал голос актрисы, из-за чего она обратилась в суд.