Генеральный директор "Почты России" Михаил Волков признал, что компания находится в крайне тяжелом положении. Почти 90% IT-систем – на грани взлома, а более половины транспорта уже исчерпали свой ресурс.

Критическое состояние

Во время выступления в Госдуме Волков отметил масштабы проблемы. По его словам, транспорт и IT-системы – в критическом состоянии, сообщают росСМИ, информирует 24 Канал.

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Около 55% нашего транспорта уже по срокам полезного использования. Что касается IT-инфраструктуры – 89% фактически на ладан дышат,

– возмутился россиянин в Госдуме.

Несмотря на повышение зарплат, уровень оплаты труда вдвое ниже среднего по стране.

Долги и финансовые потери

Финансовая ситуация "Почты России" продолжает ухудшаться:

Общий долг компании – 128,3 миллиарда рублей (1,5 миллиарда долларов).

Чистый убыток за девять месяцев 2024 года – 9,4 миллиарда рублей (110 миллионов долларов).

Совокупные потери с 2022 года превысили 44 миллиарда рублей (520 миллионов долларов).

Эксперты прогнозируют, что "Почта России" может стать неплатежеспособной, если не получит значительных государственных дотаций.