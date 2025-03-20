Транспорт гниет, IT "дышит на ладан": что происходит с "Почтой России"
- Генеральный директор "Почты России" Михаил Волков заявил, что компания в критическом состоянии: 89% IT-систем на грани взлома, 55% транспорта исчерпало свой ресурс.
- Финансовые проблемы "Почты России" включают общий долг в 128,3 миллиарда рублей и чистый убыток в 9,4 миллиарда рублей за девять месяцев 2024 года.
Генеральный директор "Почты России" Михаил Волков признал, что компания находится в крайне тяжелом положении. Почти 90% IT-систем – на грани взлома, а более половины транспорта уже исчерпали свой ресурс.
Критическое состояние
Во время выступления в Госдуме Волков отметил масштабы проблемы. По его словам, транспорт и IT-системы – в критическом состоянии, сообщают росСМИ, информирует 24 Канал.
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Около 55% нашего транспорта уже по срокам полезного использования. Что касается IT-инфраструктуры – 89% фактически на ладан дышат,
– возмутился россиянин в Госдуме.
Несмотря на повышение зарплат, уровень оплаты труда вдвое ниже среднего по стране.
Долги и финансовые потери
Финансовая ситуация "Почты России" продолжает ухудшаться:
- Общий долг компании – 128,3 миллиарда рублей (1,5 миллиарда долларов).
- Чистый убыток за девять месяцев 2024 года – 9,4 миллиарда рублей (110 миллионов долларов).
- Совокупные потери с 2022 года превысили 44 миллиарда рублей (520 миллионов долларов).
Эксперты прогнозируют, что "Почта России" может стать неплатежеспособной, если не получит значительных государственных дотаций.