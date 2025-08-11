Сегодня, 11 августа – последний день подать декларацию плательщика единого налога за І полугодие 2025 года для ФЛП на 3 группе.

Кто должен подать декларацию?

24 Канал напоминает предпринимателям на упрощенной системе налогообложения, которые работают в статусе физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на 3 группе единого налога, о важном сроке.

Это важноесли не подать декларацию вовремя, существует риск получить штрафные санкции и другие неприятные последствия, которые могут осложнить дальнейшую деятельность.

Если вы ФЛП 3 группы, вы обязаны отчитываться за период с 1 января по 30 июня 2025 года, независимо от того, вели вы активную деятельность или нет. Даже если у вас не было дохода или деятельность временно приостановлена, подача декларации является обязательной.

Как и куда подавать декларацию?

Подать декларацию можно:

Онлайн через электронный кабинет налогоплательщика;

Через ЦНАП или налоговую инспекцию лично;

С помощью программного обеспечения для налоговой отчетности.

Электронная подача – самый быстрый и удобный способ, который помогает избежать очередей и ошибок при заполнении.