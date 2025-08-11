Кто должен подать декларацию?
24 Канал напоминает предпринимателям на упрощенной системе налогообложения, которые работают в статусе физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на 3 группе единого налога, о важном сроке.
Это важноесли не подать декларацию вовремя, существует риск получить штрафные санкции и другие неприятные последствия, которые могут осложнить дальнейшую деятельность.
Если вы ФЛП 3 группы, вы обязаны отчитываться за период с 1 января по 30 июня 2025 года, независимо от того, вели вы активную деятельность или нет. Даже если у вас не было дохода или деятельность временно приостановлена, подача декларации является обязательной.
Как и куда подавать декларацию?
Подать декларацию можно:
- Онлайн через электронный кабинет налогоплательщика;
- Через ЦНАП или налоговую инспекцию лично;
- С помощью программного обеспечения для налоговой отчетности.
Электронная подача – самый быстрый и удобный способ, который помогает избежать очередей и ошибок при заполнении.
Что будет, если пропустить срок
Прежде всего вы должны будете уплатить штраф от 170 гривен и более. Возможны начисления пени за каждый день просрочки, а также проблемы с контролирующими органами, которые могут привести к дополнительным проверкам. А еще, потеря возможности пользоваться некоторыми налоговыми льготами. Поэтому стоит не медлить и подать декларацию вовремя.