Хто має подати декларацію?
24 Канал нагадує підприємцям на спрощеній системі оподаткування, які працюють у статусі фізичних осіб-підприємців (ФОП) на 3 групі єдиного податку, про важливий термін.
Це важливо: якщо не подати декларацію вчасно, існує ризик отримати штрафні санкції та інші неприємні наслідки, які можуть ускладнити подальшу діяльність.
Якщо ви ФОП 3 групи, ви зобов'язані звітувати за період з 1 січня по 30 червня 2025 року, незалежно від того, вели ви активну діяльність чи ні. Навіть якщо у вас не було доходу або діяльність тимчасово призупинена, подача декларації є обов'язковою.
Як і куди подавати декларацію?
Подати декларацію можна:
- Онлайн через електронний кабінет платника податків;
- Через ЦНАП або податкову інспекцію особисто;
- За допомогою програмного забезпечення для податкової звітності.
Електронна подача – найшвидший та найзручніший спосіб, який допомагає уникнути черг і помилок при заповненні.
Що буде, якщо пропустити строк
Передусім ви повинні будете сплатити штраф від 170 гривень і більше. Можливі нарахування пені за кожен день прострочення, а також проблеми з контролюючими органами, які можуть призвести до додаткових перевірок. А ще, втрата можливості користуватися деякими податковими пільгами. Тож варто не зволікати і подати декларацію вчасно.