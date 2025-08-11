Сьогодні, 11 серпня – останній день подати декларацію платника єдиного податку за І півріччя 2025 року для ФОП на 3 групі.

Хто має подати декларацію?

24 Канал нагадує підприємцям на спрощеній системі оподаткування, які працюють у статусі фізичних осіб-підприємців (ФОП) на 3 групі єдиного податку, про важливий термін.

Дивіться також ФОПи звітуватимуть за новими правилами: що зміниться з 2026 року

Це важливо: якщо не подати декларацію вчасно, існує ризик отримати штрафні санкції та інші неприємні наслідки, які можуть ускладнити подальшу діяльність.

Якщо ви ФОП 3 групи, ви зобов'язані звітувати за період з 1 січня по 30 червня 2025 року, незалежно від того, вели ви активну діяльність чи ні. Навіть якщо у вас не було доходу або діяльність тимчасово призупинена, подача декларації є обов'язковою.

Як і куди подавати декларацію?

Подати декларацію можна:

Онлайн через електронний кабінет платника податків;

Через ЦНАП або податкову інспекцію особисто;

За допомогою програмного забезпечення для податкової звітності.

Електронна подача – найшвидший та найзручніший спосіб, який допомагає уникнути черг і помилок при заповненні.